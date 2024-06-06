Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове выросло до 67

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 67. Об этом сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 всего пострадали 67 человек", — написал Середюк в телеграм-канале, добавив, что три человека в тяжёлом состоянии: двое в реанимации, один в операционной. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Десять человек отправлены на амбулаторное лечение.

Место столкновения двух трамваев в Кемерове. Видео © Telegram / СУ СК России по Кемеровской области