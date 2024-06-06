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6 июня, 05:48

Умер один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове

Один из госпитализированных после столкновения трамваев в Кемерове скончался

Место столкновения трамваев в Кемерове. Обложка © Telegram / Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса

Место столкновения трамваев в Кемерове. Обложка © Telegram / Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса

Один из пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове скончался в больнице, сообщил глава города Дмитрий Анисимов. Чиновник заявил, что встретится с его семьёй, и пообещал оказать ей всю необходимую поддержку.

"Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется. Одиннадцать человек уже переведены на амбулаторное лечение", — написал он в телеграм-канале.

Сам трамвай, попавший в жуткое ДТП, прошёл техосмотр в апреле 2024 года, а 2 июня — второе техническое обслуживание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании. Технику выпустили в 2021 году, ею управляла водитель, работающая с минувшего октября. Подчёркивается, что она успела показать себя "исключительно с положительной и ответственной стороны".

Тем временем прокуратура Кузбасса начала проверку. Также надзорный орган взял на контроль расследование возбуждённого по факту аварии уголовного дела.

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Напомним, утром 6 июня Сеть облетели жуткие кадры из Кемерова: трамвай, у которого отказали тормоза, на полной скорости пролетел по путям, выбросив на повороте двух человек. Позднее он врезался в попутный трамвай. Возбуждено уголовное дело. Пострадало около 70 человек, несколько из них находятся в тяжёлом состоянии.

Матвей Константинов
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