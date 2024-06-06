Умер один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове

Один из пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове скончался в больнице, сообщил глава города Дмитрий Анисимов. Чиновник заявил, что встретится с его семьёй, и пообещал оказать ей всю необходимую поддержку.

"Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется. Одиннадцать человек уже переведены на амбулаторное лечение", — написал он в телеграм-канале.

Сам трамвай, попавший в жуткое ДТП, прошёл техосмотр в апреле 2024 года, а 2 июня — второе техническое обслуживание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании. Технику выпустили в 2021 году, ею управляла водитель, работающая с минувшего октября. Подчёркивается, что она успела показать себя "исключительно с положительной и ответственной стороны".