Молились и звонили родным: Life.ru узнал об обстановке внутри трамвая в Кемерове, попавшего в ДТП

Трамвай, попавший в серьёзное ДТП в Кемерове, был полон людей и после отказа тормозов мчался по рельсам 15 минут. Об этом SHOT рассказал один из пассажиров. Лазар признался, что понял всю ситуацию, только когда трамвай на полной скорости прошёл поворот и из дверей вывалилось несколько человек.

Пассажир столкнувшегося в Кемерове трамвая раскрыл подробности аварии. Видео © SHOT

"Не сбавляя скорость, он начинает заворачивать, из-за чего был огромный шанс, что он перевернётся на фиг. Вдруг — жёсткий металлический стук, как оказалось, выбило двери из-за нескольких пассажиров... Потом минут 15 — и столкновение", — поделился Лазар.

Всё это время пассажиры молились и пытались связаться с родными, боясь, что попросту не вернутся домой. Пострадали в основном те, кто держался за поручни и облокотился на двери: они сразу начали падать, а некоторым так сильно "дало по голове", что они остались с кровотечениями. У Лазара диагностировали растяжение шеи и позвоночника.