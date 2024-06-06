Молились и звонили родным: Life.ru узнал об обстановке внутри трамвая в Кемерове, попавшего в ДТП
Пассажир трамвая из Кемерова заявил, что он мчался без тормозов 15 минут
Трамвай, попавший в серьёзное ДТП в Кемерове, был полон людей и после отказа тормозов мчался по рельсам 15 минут. Об этом SHOT рассказал один из пассажиров. Лазар признался, что понял всю ситуацию, только когда трамвай на полной скорости прошёл поворот и из дверей вывалилось несколько человек.
Пассажир столкнувшегося в Кемерове трамвая раскрыл подробности аварии. Видео © SHOT
"Не сбавляя скорость, он начинает заворачивать, из-за чего был огромный шанс, что он перевернётся на фиг. Вдруг — жёсткий металлический стук, как оказалось, выбило двери из-за нескольких пассажиров... Потом минут 15 — и столкновение", — поделился Лазар.
Всё это время пассажиры молились и пытались связаться с родными, боясь, что попросту не вернутся домой. Пострадали в основном те, кто держался за поручни и облокотился на двери: они сразу начали падать, а некоторым так сильно "дало по голове", что они остались с кровотечениями. У Лазара диагностировали растяжение шеи и позвоночника.
Мама водителя трамвая — 23-летней Александры М. — заявила телеграм-каналу, что некоторые уже начали обвинять во всём её дочь, однако перед выходом на линию та отлично себя чувствовала и, по словам женщины, в обратном случае попросту не села бы за руль. Мать называет причиной аварии ужасное состояние общественного транспорта столицы Кузбасса. Сейчас девушке делают операцию на ноге. Кроме того, у неё перелом руки и закрытая черепно-мозговая травма, состояние оценивается как тяжёлое.
Напомним, утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза, камера видеонаблюдения сняла, как транспорт на полной скорости пронёсся по улицам города, выбросив несколько человек. По последним данным, пострадало около 100 человек, в том числе дети. Некоторые пассажиры находятся в тяжёлом состоянии. Ещё один погиб. Возбуждено уголовное дело. Life.ru узнал, кто управлял сломавшимся трамваем. За жизнь Александры М. борются врачи.