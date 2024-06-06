В ДТП с трамваями в Кемерове пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей
Место столкновения двух трамваев в Кемерове. Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса
Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 90, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В их числе — пятеро детей.
"78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерова", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Нескольким пострадавшим уже проводят хирургические операции. Оказание медицинской помощи координируют специалисты Федерального центра медицины катастроф, местным врачам организуют телемедицинские консультации с федеральными клиниками, подчеркнул Кузнецов. Ещё 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Напомним, утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из них с отказавшими тормозами и на полной скорости пролетел по путям, случайно выбросив несколько пассажиров. Некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура. Life.ru раскрыл личность водителя трамвая, спровоцировавшего страшную аварию. Сейчас молодая девушка находится в реанимации.