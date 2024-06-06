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6 июня, 06:14

В ДТП с трамваями в Кемерове пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей

Место столкновения двух трамваев в Кемерове. Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса

Место столкновения двух трамваев в Кемерове. Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 90, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В их числе — пятеро детей.

"78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерова", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Нескольким пострадавшим уже проводят хирургические операции. Оказание медицинской помощи координируют специалисты Федерального центра медицины катастроф, местным врачам организуют телемедицинские консультации с федеральными клиниками, подчеркнул Кузнецов. Ещё 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

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Напомним, утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из них с отказавшими тормозами и на полной скорости пролетел по путям, случайно выбросив несколько пассажиров. Некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура. Life.ru раскрыл личность водителя трамвая, спровоцировавшего страшную аварию. Сейчас молодая девушка находится в реанимации.

Матвей Константинов
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