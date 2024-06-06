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Регион
6 июня, 08:20
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Замглавы Минтранса Иванов прокомментировал страшное ДТП с трамваями в Кемерове

Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов прокомментировал ДТП с двумя трамваями в Кемерове. В беседе с Life.ru он указал, что причины ЧП выяснят следственные органы.

Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов прокомментировал ДТП с трамваями в Кемерове. Видео © Life.ru

Иванов отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь, а для того, чтобы не допустить подобные происшествия в будущем, необходимо установить точные причины аварии.

"Может быть, отказ технических средств, может быть, человеческая причина", — сказал замглавы Минтранса.

Как сообщалось ранее, утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из них с отказавшими тормозами и на полной скорости пролетел по путям, случайно выбросив несколько пассажиров. Некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело. Life.ru раскрыл личность водителя трамвая, спровоцировавшего страшную аварию. Сейчас молодая девушка находится в реанимации.

В ДТП с трамваями в Кемерове пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей
В ДТП с трамваями в Кемерове пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей
Обложка ©

Life.ru

Иван Косицын
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