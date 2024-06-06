Замглавы Минтранса Иванов прокомментировал страшное ДТП с трамваями в Кемерове

Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов прокомментировал ДТП с двумя трамваями в Кемерове. В беседе с Life.ru он указал, что причины ЧП выяснят следственные органы.

Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов прокомментировал ДТП с трамваями в Кемерове. Видео © Life.ru

Иванов отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь, а для того, чтобы не допустить подобные происшествия в будущем, необходимо установить точные причины аварии.