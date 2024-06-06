Замглавы Минтранса Иванов прокомментировал страшное ДТП с трамваями в Кемерове
Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов прокомментировал ДТП с двумя трамваями в Кемерове. В беседе с Life.ru он указал, что причины ЧП выяснят следственные органы.
Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов прокомментировал ДТП с трамваями в Кемерове. Видео © Life.ru
Иванов отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь, а для того, чтобы не допустить подобные происшествия в будущем, необходимо установить точные причины аварии.
"Может быть, отказ технических средств, может быть, человеческая причина", — сказал замглавы Минтранса.
Как сообщалось ранее, утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из них с отказавшими тормозами и на полной скорости пролетел по путям, случайно выбросив несколько пассажиров. Некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело. Life.ru раскрыл личность водителя трамвая, спровоцировавшего страшную аварию. Сейчас молодая девушка находится в реанимации.
Life.ru