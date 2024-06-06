Взбесившийся в Кемерове трамвай оказался неисправным

Директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) задержаны после ДТП с двумя трамваями, в результате которого пострадало более 100 человек и один погиб. По данным регионального СУ СК РФ, они допустили выход в рейс неисправного транспорта.