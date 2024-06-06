Взбесившийся в Кемерове трамвай оказался неисправным
В Кемерове после ДТП с трамваями задержан директор транспортной компании
В Кемерове столкнулись трамваи. Обложка © Telegram / МЧС России
Директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) задержаны после ДТП с двумя трамваями, в результате которого пострадало более 100 человек и один погиб. По данным регионального СУ СК РФ, они допустили выход в рейс неисправного транспорта.
"По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичному маршруту по шоссе Логовому областного центра", — говорится в сообщении.
Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщал Life.ru, два трамвая столкнулись в Кемерове утром 6 июня. Предварительно, у одного из них отказали тормоза, камера сняла, как транспортное средство на полной скорости пронеслось по улицам города, выбросив из салона несколько пассажиров. Известно, что один человек погиб, более 100 пострадали. Life.ru выяснил, кто управлял сломавшимся трамваем. О страшной аварии доложили президенту России Владимиру Путину.