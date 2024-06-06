Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове выросло до 119

В результате столкновения двух трамваев в Кемерове пострадало 119 человек, из них 21 доставили в больницу. Об этом в четверг, 6 июня, заявили в оперативных службах.

В Кемерове столкнулись трамваи. Видео © Telegram / СУ СК России по Кемеровской области

"По последним данным, в результате столкновения трамваев пострадало 119 человек, из них 21 госпитализирован", — отметили там в беседе с ТАСС.