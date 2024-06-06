Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове выросло до 119
В Кемерове столкнулись трамваи. Обложка © Telegram / МЧС России
В результате столкновения двух трамваев в Кемерове пострадало 119 человек, из них 21 доставили в больницу. Об этом в четверг, 6 июня, заявили в оперативных службах.
В Кемерове столкнулись трамваи. Видео © Telegram / СУ СК России по Кемеровской области
"По последним данным, в результате столкновения трамваев пострадало 119 человек, из них 21 госпитализирован", — отметили там в беседе с ТАСС.
84 взрослых и 10 детей отпустили на амбулаторное лечение. Кроме того, ещё четыре человека находятся на осмотре.
Как сообщал Life.ru, два трамвая столкнулись в Кемерове утром 6 июня. Предварительно, у одного из них отказали тормоза, камера сняла, как транспортное средство на полной скорости пронеслось по улицам города, выбросив из салона несколько пассажиров. Известно, что один человек погиб, более 100 пострадали. Life.ru выяснил, кто управлял сломавшимся трамваем. Замглавы Минтранса России Валентин Иванов подчеркнул, что причины ЧП выяснят следственные органы. О страшной аварии доложили президенту России Владимиру Путину.