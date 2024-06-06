Второе уголовное дело завели после страшной аварии с трамваями в Кузбассе

В Кемерове возбудили второе уголовное дело после столкновения двух трамваев. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — говорится в сообщении полиции.