Второе уголовное дело завели после страшной аварии с трамваями в Кузбассе
МВД: В Кемерове возбудили второе уголовное дело после столкновения двух трамваев
В Кемерове возбудили второе уголовное дело после столкновения двух трамваев. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — говорится в сообщении полиции.
Ранее по факту аварии было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза, камера видеонаблюдения сняла, как транспортное средство на полной скорости пронеслось по улицам города, выбросив из салона несколько человек. По последним данным, один человек погиб, более 100 человек пострадали. Life.ru также удалось узнать, кто управлял сломавшимся трамваем. Замглавы Минтранса России Валентин Иванов подчеркнул, что причины ЧП выяснят следственные органы.
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