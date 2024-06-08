Появилось жуткое видео из трамвая в Кемерове, в который влетел вагон без тормозов
Mash Siberia: В одном из трамваев в Кемерове в момент ДТП вырвало поручни
Появилось жуткое видео из вагона в Кемерове, в который влетел трамвай без тормозов. Его публикует Mash Siberia. Удар был таким сильным, что в салоне вырвало поручни. На одежде некоторых пассажиров заметна кровь.
Момент столкновения и эвакуации из вагона в Кемерове, в который врезался трамвай без тормозов. Видео © Mash Siberia
Видно, что после столкновения люди сначала пытались выбраться через окна, но всё же смогли открыть двери. Особенно пострадали те, кто ехал в задней части салона.
Напомним, утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза, он долго нёсся по улицам города, успев на повороте выкинуть несколько пассажиров. Это попало на запись камеры видеонаблюдения. Один человек погиб, ещё более 140 пострадали. По данным Life.ru, неисправным транспортом управляла молодая девушка — 23-летняя Александра М. Сейчас за её жизнь борются врачи. Президенту Владимиру Путину доложили о трагедии, сообщали в Кремле.
На резонансную аварию сразу отреагировали правоохранительные органы. Так, возбуждено несколько уголовных дел, в частности об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках производства суд арестовал мастера Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Тимура Хакимова и директора организации Павла Мальцева. Именно они допустили выход неисправного трамвая на линию. Кроме того, открыты дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и по факту халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками.