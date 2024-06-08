Появилось жуткое видео из трамвая в Кемерове, в который влетел вагон без тормозов

Появилось жуткое видео из вагона в Кемерове, в который влетел трамвай без тормозов. Его публикует Mash Siberia. Удар был таким сильным, что в салоне вырвало поручни. На одежде некоторых пассажиров заметна кровь.

Момент столкновения и эвакуации из вагона в Кемерове, в который врезался трамвай без тормозов. Видео © Mash Siberia

Видно, что после столкновения люди сначала пытались выбраться через окна, но всё же смогли открыть двери. Особенно пострадали те, кто ехал в задней части салона.