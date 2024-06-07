В Кемерове завели уже третье уголовное дело после ДТП с трамваями

Уже третье уголовное дело возбудили после жёсткой аварии с трамваями в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Дело заведено по факту халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками.

"По версии следствия, не установленные в данный момент должностные лица Управления транспорта и связи администрации г. Кемерово своевременно не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью АО "Кемеровская электротранспортная компания" и иными подведомственными организациями, что повлекло выход 6 июня 2024 года в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичному маршруту по шоссе Логовому областного центра", — указано в сообщении.