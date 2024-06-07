В Кемерове завели уже третье уголовное дело после ДТП с трамваями
В Кемерове столкнулись трамваи. Обложка © Telegram / МЧС России
Уже третье уголовное дело возбудили после жёсткой аварии с трамваями в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Дело заведено по факту халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками.
"По версии следствия, не установленные в данный момент должностные лица Управления транспорта и связи администрации г. Кемерово своевременно не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью АО "Кемеровская электротранспортная компания" и иными подведомственными организациями, что повлекло выход 6 июня 2024 года в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичному маршруту по шоссе Логовому областного центра", — указано в сообщении.
Первое уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Позднее следователи возбудили второе уголовное дело, но уже по статье о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств.
Напомним, что утром 6 июня два трамвая столкнулись в Кемерове. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза, камера сняла, как транспортное средство на полной скорости пронеслось по улицам города, выбросив из салона несколько пассажиров. Известно, что один человек погиб, число пострадавших превысило 140. Life.ru выяснил, кто управлял сломавшимся трамваем. Пострадавшая находится в реанимации. О страшной аварии доложили президенту РФ Владимиру Путину.