Директора транспортной компании арестовали по делу о ДТП с трамваями в Кемерове
Павел Мальцев в зале суда. Обложка © VK / УСД в Кемеровской области – Кузбассе
Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК), сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кузбасса. Павел Мальцев пробудет в СИЗО два месяца, до 6 августа.
"Суд избрал в отношении генерального директора <...> АО "КЭТК" меру пресечения в виде заключения под стражу... Постановления суда не вступили в законную силу", — говорится в сообщении.
Комментарий пресс-секретаря кузбасского СК Ксении Ивановой о решении суда по делу разбившегося в Кемерове трамвая. Видео © Kuzbass.sledcom.ru
Фигурант признал вину, ему предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". По версии следствия, именно Мальцев и мастер предприятия, также отправленный в СИЗО, допустили выход на линию трамвая с неисправной тормозной системой, позднее столкнувшегося с попутными вагонами.
Напомним, утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза, стальная машина долго неслась по улицам города, случайно выкинув на повороте несколько пассажиров. Это запечатлела камера видеонаблюдения. Один человек погиб, ещё более 140 пострадали. По данным Life.ru, сломавшимся трамваем управляла молодая девушка, она находится в реанимации. Президент Владимир Путин уже в курсе трагедии.
Помимо Мальцева 8 июня суд арестовал другого ответственного за состояние трамваев — мастера КЭТК Тимура Хакимова. Ему предъявлено обвинение по той же статье. Также в рамках следствия было возбуждено ещё несколько уголовных дел — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и по факту халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками.