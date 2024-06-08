Директора транспортной компании арестовали по делу о ДТП с трамваями в Кемерове

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК), сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кузбасса. Павел Мальцев пробудет в СИЗО два месяца, до 6 августа.

"Суд избрал в отношении генерального директора <...> АО "КЭТК" меру пресечения в виде заключения под стражу... Постановления суда не вступили в законную силу", — говорится в сообщении.

Фигурант признал вину, ему предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". По версии следствия, именно Мальцев и мастер предприятия, также отправленный в СИЗО, допустили выход на линию трамвая с неисправной тормозной системой, позднее столкнувшегося с попутными вагонами.