В Кемерове суд арестовал мастера компании за выпуск неисправного трамвая на линию
Мастера Кемеровской электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами, арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 6 августа. Такое решение вынес Центральный районный суд Кемерова.
Тимур Хакимов. Видео © SHOT
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хакимова Тимура Гайфулловича сроком на два месяца", — сказала судья.
Хакимов обвиняется в том, что не проверил тормозную систему, создал видимость осмотра трамвая и поставил отметку о его технической исправности. Подсудимый попросил о смягчении приговора. Он не согласен с обвинением и отказывается признавать свою вину в случившемся. Также жена Хакимова рассказала на суде, что живёт с супругом в квартире, взятой в ипотеку, вместе с двумя детьми. У мужа есть хронические заболевания. Хакимов также утверждал, что у супруги недавно удалили рак щитовидной железы и ей нужна помощь.
Как известно, Хакимову предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Также в рамках следствия было возбуждено ещё несколько уголовных дел. Одно из них — по статье о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств, а другое — по факту халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками.
Напомним, что утром 6 июня два трамвая столкнулись в Кемерове. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза, камера сняла, как транспортное средство на полной скорости пронеслось по улицам города, выбросив из салона несколько пассажиров. Известно, что один человек погиб, число пострадавших превысило 140. Life.ru выяснил, кто управлял сломавшимся трамваем. Пострадавшая находится в реанимации. О страшной аварии доложили президенту РФ Владимиру Путину.
Life.ru