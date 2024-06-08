В Кемерове суд арестовал мастера компании за выпуск неисправного трамвая на линию

Мастера Кемеровской электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами, арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 6 августа. Такое решение вынес Центральный районный суд Кемерова.

Тимур Хакимов. Видео © SHOT

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хакимова Тимура Гайфулловича сроком на два месяца", — сказала судья.

Хакимов обвиняется в том, что не проверил тормозную систему, создал видимость осмотра трамвая и поставил отметку о его технической исправности. Подсудимый попросил о смягчении приговора. Он не согласен с обвинением и отказывается признавать свою вину в случившемся. Также жена Хакимова рассказала на суде, что живёт с супругом в квартире, взятой в ипотеку, вместе с двумя детьми. У мужа есть хронические заболевания. Хакимов также утверждал, что у супруги недавно удалили рак щитовидной железы и ей нужна помощь.