Пять автомобилей столкнулись на пункте оплаты на автодороге М4 "Дон" в Ростовской области, в результате три человека погибли. Следователи возбудили уголовное дело.

Три человека погибли в массовом ДТП на пункте оплаты на трассе М4 "Дон". Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, инцидент произошёл вечером 11 июля на 803-м километре трассы М4 "Дон" в Чертковском районе. Водитель "ГАЗон Next" не справился с управлением и столкнулся с остановившейся Lada Granta, машина продолжила движение по инерции и врезалась в Haval, KIA Rio и KIA Ceed.

Жертвами ДТП стали водитель Lada Granta, мужчина 1968 года рождения, и двое его пассажиров — 49-летняя женщина и мальчик 11 лет. Кроме того, пострадали водитель и пассажир Haval.