В ДТП с 11 автомобилями под Нижним Новгородом пострадало пять человек

На трассе в Нижегородской области случилось столкновение 11 автомобилей. В результате массовой аварии пять человек пострадало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в своём телеграм-канале.

"Недалеко от п. Строителей произошло попутное столкновение 11 машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек", — говорится в сообщении.

ДТП произошло на Московском шоссе по направлению в Нижний Новгород. На данный момент одна из полос движения перекрыта. Оперативные службы работают на месте происшествия.