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12 июля, 05:18

В ДТП с 11 автомобилями под Нижним Новгородом пострадало пять человек

Место ДТП под Нижним Новгородом. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

Место ДТП под Нижним Новгородом. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

На трассе в Нижегородской области случилось столкновение 11 автомобилей. В результате массовой аварии пять человек пострадало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в своём телеграм-канале.

"Недалеко от п. Строителей произошло попутное столкновение 11 машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек", — говорится в сообщении.

ДТП произошло на Московском шоссе по направлению в Нижний Новгород. На данный момент одна из полос движения перекрыта. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Удмуртии достигло 27
Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Удмуртии достигло 27

Ранее Life.ru рассказывал, что в Дагестане в ДТП с "газелью" погиб ребёнок. Ещё семь человек доставлены в больницы с различными травмами.

Николай Рюмин
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