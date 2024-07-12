В ДТП с 11 автомобилями под Нижним Новгородом пострадало пять человек
Место ДТП под Нижним Новгородом. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области
На трассе в Нижегородской области случилось столкновение 11 автомобилей. В результате массовой аварии пять человек пострадало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в своём телеграм-канале.
"Недалеко от п. Строителей произошло попутное столкновение 11 машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек", — говорится в сообщении.
ДТП произошло на Московском шоссе по направлению в Нижний Новгород. На данный момент одна из полос движения перекрыта. Оперативные службы работают на месте происшествия.
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