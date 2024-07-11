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11 июля, 06:45

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Удмуртии достигло 27

Место ДТП в Удмуртии. Обложка © Telegram / Ижевск с огоньком

Место ДТП в Удмуртии. Обложка © Telegram / Ижевск с огоньком

Количество пострадавших в смертельной аварии с участием автобуса в Удмуртии увеличилось до 27 человек, 7 из которых — дети. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

"Всего ранены 27, в том числе 7 несовершеннолетних", — уточнили в Госавтоинспекции.

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Напомним, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем в Воткинском районе Удмуртии рядом с деревней Пихтовка 10 июля. В результате дорожного инцидента погибло два человека, находившихся в легковом автомобиле.

Владимир Озеров
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