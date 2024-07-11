Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Удмуртии достигло 27

Количество пострадавших в смертельной аварии с участием автобуса в Удмуртии увеличилось до 27 человек, 7 из которых — дети. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

"Всего ранены 27, в том числе 7 несовершеннолетних", — уточнили в Госавтоинспекции.