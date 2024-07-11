Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Удмуртии достигло 27
Место ДТП в Удмуртии. Обложка © Telegram / Ижевск с огоньком
Количество пострадавших в смертельной аварии с участием автобуса в Удмуртии увеличилось до 27 человек, 7 из которых — дети. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
"Всего ранены 27, в том числе 7 несовершеннолетних", — уточнили в Госавтоинспекции.
Напомним, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем в Воткинском районе Удмуртии рядом с деревней Пихтовка 10 июля. В результате дорожного инцидента погибло два человека, находившихся в легковом автомобиле.