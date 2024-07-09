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9 июля, 07:52

Автобус с больными разбился по пути на операцию в Крым: 5 человек погибло

Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с микроавтобусом в Запорожье

Микроавтобус с пассажирами, которых везли на операцию в Крым, попал в ДТП в Запорожье на трассе Москва – Симферополь. В аварии погибло пять человек, ещё двое пострадали. Об этом сообщил руководитель Администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в личном телеграм-канале.

"К сожалению, утро началось с грустных новостей. На трассе Москва – Симферополь двигался пассажирский микроавтобус из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную больницу в Мелитополе", — заявил он в опубликованном видеообращении.

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Ранее Life.ru рассказывал о серьёзной аварии на дороге в Назаровском районе Краснодарского края, где произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика. В ДТП пострадало 17 человек, среди них семеро несовершеннолетних.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Юрий Лысенко
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