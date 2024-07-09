Автобус с больными разбился по пути на операцию в Крым: 5 человек погибло

Микроавтобус с пассажирами, которых везли на операцию в Крым, попал в ДТП в Запорожье на трассе Москва – Симферополь. В аварии погибло пять человек, ещё двое пострадали. Об этом сообщил руководитель Администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в личном телеграм-канале.

"К сожалению, утро началось с грустных новостей. На трассе Москва – Симферополь двигался пассажирский микроавтобус из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную больницу в Мелитополе", — заявил он в опубликованном видеообращении.