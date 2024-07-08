Капризная свинья в "копейке" учинила ДТП, покусав водителя за плечо

Необычное дорожно-транспортное происшествие с ВАЗ-2101 случилось в Воронежской области. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев события, два жителя региона купили свинью и решили сэкономить на её перевозке, но в результате врезались в столб.

"Они купили свинью, не хотели тратить деньги на перевозку и везли её домой. Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба", — рассказал собеседник информагентства.

Он добавил, что животное во время транспортировки укусило водителя за плечо. Мужчина уточнил, что инцидент произошёл ещё 4 июля в населённом пункте Троицкое, а сейчас пострадавший от укуса свиньи мужчина уже здоров.