В Приморье микроавтобус с пассажирами чуть не съехал с пирса и завис над морем 21 июня, 10:23 Автобус повис над морем в Приморье. Обложка © Telegram / Андреевка 25 регион

В Приморском крае микроавтобус с пассажирами едва не съехал с пирса и завис над водой. Об этом сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошёл в посёлке Славянка Хасанского района.

"Днём 21 июня 2024 года микроавтобус с пассажирами припарковался на прибрежном пирсе, после чего по неустановленной причине продолжил движение и остановился только после того, как передняя часть машины зависла в воздухе над водой", — уточнили в ведомстве.

Пассажиры выбрались самостоятельно, а автобус вытащили при помощи спецтехники. При этом водитель не стал вызывать инспекторов ГИБДД на место аварии и успел скрыться до приезда полиции. Начата проверка. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Автобус повис над морем в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Позже водителя задержали. Им оказался 63-летний мужчина. Он рассказал, что на микроавтобусе Sollera Atlant Bus вёз группу граждан из 15 человек в посёлок Зарубино, чтобы показать достопримечательности. В какой-то момент его отвлёк пассажир, в результате чего транспортное средство близко подъехало к краю пирса. Из-за мягкого грунта автобус съехал с пристани и повис передней частью над морем, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

"Признаков опьянения у водителя не установлено. Сотрудники полиции проверили путевую документацию. Нарушений не выявлено. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что жительница Челябинска получила страшные ожоги во время поездки в автобусе. По словам пострадавшей, виновником случившегося стал ничем не прикрытый раскалённый радиатор. От боли она потеряла сознание прямо в салоне.

Авторы Татьяна Миссуми