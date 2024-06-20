В Домодедове водитель автобуса насмерть сбил 39-летнюю женщину

На автовокзале в подмосковном Домодедове автобус насмерть сбил 39-летнюю женщину на глазах у прохожих. По данным региональной прокуратуры, всё произошло утром в четверг, 20 июня. Ведомство опубликовало видео с моментом ДТП.

Автобус задавил женщину на автовокзале в Домодедове. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

На кадрах, согласно информации прокуратуры, водитель не справился с управлением и, пытаясь избежать столкновения с другим автобусом, стал объезжать его по перрону, где наехал на женщину. В результате та скончалась на месте.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительная причина произошедшего — неисправность транспортного средства. Местные жители рассказали, что у автобуса могли отказать тормоза.

"Девушка лежала на тротуаре, рядом — мозги и печень. Тело убирали лопатой. Мало что осталось от девушки. [Одни] говорят — отказали тормоза. Другие сказали, что там стоял автобус и [водитель] хотел его объехать, но объезжать стал не по дороге, а по тротуару", — отметила очевидица в беседе с "Газетой.ru".

По словам другой женщины, автобус проехал с рычанием и издал шум, как у реактивного самолёта. Сначала было непонятно, что произошло, однако позже рядом сидящие люди закричали, что женщину задавили.