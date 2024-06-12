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12 июня, 12:12

Видео из салона: Автобус с 40 пассажирами слетел в кювет в Пермском крае

SHOT: Пассажирский автобус попал в ДТП в Пермском крае, 12 человек пострадали

Обстановка после ДТП с автобусом в Пермском крае. Обложка © VK / ЧП Березники!

Обстановка после ДТП с автобусом в Пермском крае. Обложка © VK / ЧП Березники!

Автобус попал в ДТП на трассе Пермь – Березники. Один из пассажиров снял момент аварии на телефон, сообщает SHOT.

Мужчина в Пермском крае заснял момент ДТП, находясь в салоне автобуса. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, водителю автобуса стало плохо, он не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадало 12 человек. К счастью, погибших нет. Всего в салоне находилось 40 пассажиров. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Мужчина, который запечатлел момент ДТП, является местным музыкантом. Он отделался лёгкими травмами и уже едет на концерт в Пермь.

Под Новосибирском в результате массового ДТП погиб один человек, двое пострадали
Под Новосибирском в результате массового ДТП погиб один человек, двое пострадали

А ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом. В результате аварии пострадало пять человек, двое из них попали в больницу в тяжёлом состоянии.

Дарья Нарыкова
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