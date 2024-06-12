Видео из салона: Автобус с 40 пассажирами слетел в кювет в Пермском крае

Автобус попал в ДТП на трассе Пермь – Березники. Один из пассажиров снял момент аварии на телефон, сообщает SHOT.

Мужчина в Пермском крае заснял момент ДТП, находясь в салоне автобуса. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, водителю автобуса стало плохо, он не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадало 12 человек. К счастью, погибших нет. Всего в салоне находилось 40 пассажиров. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Мужчина, который запечатлел момент ДТП, является местным музыкантом. Он отделался лёгкими травмами и уже едет на концерт в Пермь.