Под Петербургом автобус столкнулся с КамАЗом, пять человек пострадали

В Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП пострадало пять человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Авария произошла в субботу, 8 июня, в 16:36 мск на трассе Санкт-Петербург – Ручьи. Как рассказали в ведомстве, 29-летний водитель КамАЗа, поворачивая налево на нерегулируемом перекрёстке, не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся по встречке рейсовым автобусом, за рулём которого находился 39-летний мужчина. В момент ДТП в салоне транспортного средства находилось 15 пассажиров.

"В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров. Двое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, трое — лёгкие травмы, им помощь оказана на месте", — говорится в сообщении МВД.

Фото с места ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Фото с места ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.