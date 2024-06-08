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8 июня, 15:46

Под Петербургом автобус столкнулся с КамАЗом, пять человек пострадали

МВД: Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом на трассе в Ленобласти

Кадр с места ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа под Петербургом. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Кадр с места ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа под Петербургом. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП пострадало пять человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Авария произошла в субботу, 8 июня, в 16:36 мск на трассе Санкт-Петербург – Ручьи. Как рассказали в ведомстве, 29-летний водитель КамАЗа, поворачивая налево на нерегулируемом перекрёстке, не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся по встречке рейсовым автобусом, за рулём которого находился 39-летний мужчина. В момент ДТП в салоне транспортного средства находилось 15 пассажиров.

"В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров. Двое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, трое лёгкие травмы, им помощь оказана на месте", — говорится в сообщении МВД.

Фото с места ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Фото с места ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Фото с места ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Фото с места ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа под Петербургом. Фото © Telegram / Петербургская полиция

В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Ранее Life.ru сообщал о серьёзном ДТП в Забайкальском крае. Там "Урал" съехал с дороги и перевернулся, внутри находились десятки вахтовиков. В результате аварии три человека погибли, ещё 32 пострадали.

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Барнауле
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Барнауле
Наталья Исакова
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