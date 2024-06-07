Три человека погибли, более 20 пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье
Минздрав: Три человека погибли, 25 пострадали в ДТП с автобусом в Забайкалье
Следователи СК работают на месте ДТП в Забайкалье, где погибло три человека. Обложка © Telegram / Следком Забайкалья
Три человека погибли в ДТП с участием вахтового автобуса в Забайкальском крае. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
"7 июня 2024 года в Могочинском районе Забайкальского края в трёх километрах от посёлка Давенда произошло опрокидывание вахтового автобуса на базе автомобиля "Урал". По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", — сообщили СК.
Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аранина уточнила, что в результате аварии погибло три человека, ещё 25 получили травмы. Причины аварии неизвестны.
Ранее сообщалось об аварии в Кемерове, где утром 6 июня столкнулись два трамвая. Предварительно, у одного из них отказали тормоза, камера сняла, как транспортное средство на полной скорости пронеслось по улицам города, выбросив из салона несколько пассажиров. Известно, что один человек погиб, более 100 пострадали. Life.ru выяснил, кто управлял сломавшимся трамваем. О страшной аварии доложили президенту России Владимиру Путину.