Три человека погибли, более 20 пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье

Три человека погибли в ДТП с участием вахтового автобуса в Забайкальском крае. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

"7 июня 2024 года в Могочинском районе Забайкальского края в трёх километрах от посёлка Давенда произошло опрокидывание вахтового автобуса на базе автомобиля "Урал". По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", — сообщили СК.