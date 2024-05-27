Девушка чудом выжила в жутком лобовом ДТП с фурой, момент попал на видео
В Новосибирской области "тойота" столкнулась лоб в лоб с фурой
Всё, что осталось от "тойоты" после столкновения с фурой в Новосибирской области. Обложка © ГИБДД Новосибирской области
В Новосибирской области легковой автомобиль врезался лоб в лоб в фуру. Момент страшной аварии попал на видео.
Момент лобового столкновения "тойоты" и фуры в Новосибирской области. Видео © ГИБДД Новосибирской области
Как сообщили в ГИБДД, 27-летняя девушка за рулём Toyota Cresta мчалась по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Барнаула. Она попыталась совершить обгон, но не справилась с управлением и столкнулась лоб в лоб со встречным грузовиком Sitrak, а потом и с попутным Volvo. Авария случилась на 117-м километре трассы, на территории Черепановского района.
В результате жуткой аварии "тойота" разлетелась на части, но девушка выжила, она доставлена в местную больницу с различными травмами.
Ранее Life.ru писал, что в Приморье мужчина погиб, выпав из опрокинувшейся кареты скорой помощи. Водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет.