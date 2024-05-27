Девушка чудом выжила в жутком лобовом ДТП с фурой, момент попал на видео

В Новосибирской области легковой автомобиль врезался лоб в лоб в фуру. Момент страшной аварии попал на видео.

Момент лобового столкновения "тойоты" и фуры в Новосибирской области. Видео © ГИБДД Новосибирской области

Как сообщили в ГИБДД, 27-летняя девушка за рулём Toyota Cresta мчалась по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Барнаула. Она попыталась совершить обгон, но не справилась с управлением и столкнулась лоб в лоб со встречным грузовиком Sitrak, а потом и с попутным Volvo. Авария случилась на 117-м километре трассы, на территории Черепановского района.

В результате жуткой аварии "тойота" разлетелась на части, но девушка выжила, она доставлена в местную больницу с различными травмами.