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26 мая, 14:16

Глава района в Омской области попал в аварию и немедленно покинул место происшествия

Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в аварию

"Иж", в который врезался Александр Милашенко, и его "ниссан" на месте ДТП в Омской области. Обложка © VK / "Авто Омск"

"Иж", в который врезался Александр Милашенко, и его "ниссан" на месте ДТП в Омской области. Обложка © VK / "Авто Омск"

Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в ДТП. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Сегодня произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко... В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия", — написал он в телеграм-канале.

Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, Милашенко выехал на встречку на своём Nissan X-Trail и столкнулся с Иж-2717-220. Выбравшись из автомобиля, чиновник просто уехал на попутном транспорте, после чего обратился за медицинской помощью. Против него возбудили административные дела по статьям "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" и "Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения".

Губернатор подтвердил, что чиновник покинул место происшествия. В связи с этим он попросил правоохранительные органы провести проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о "дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко" в должности главы района.

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Ранее семь человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Башкирии. Среди них — четверо детей. Причины аварии устанавливаются.

Матвей Константинов
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