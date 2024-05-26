Глава района в Омской области попал в аварию и немедленно покинул место происшествия

Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в ДТП. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Сегодня произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко... В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия", — написал он в телеграм-канале.

Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, Милашенко выехал на встречку на своём Nissan X-Trail и столкнулся с Иж-2717-220. Выбравшись из автомобиля, чиновник просто уехал на попутном транспорте, после чего обратился за медицинской помощью. Против него возбудили административные дела по статьям "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" и "Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения".

Губернатор подтвердил, что чиновник покинул место происшествия. В связи с этим он попросил правоохранительные органы провести проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о "дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко" в должности главы района.