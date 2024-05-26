Глава района в Омской области попал в аварию и немедленно покинул место происшествия
Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в аварию
"Иж", в который врезался Александр Милашенко, и его "ниссан" на месте ДТП в Омской области. Обложка © VK / "Авто Омск"
Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в ДТП. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
"Сегодня произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко... В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия", — написал он в телеграм-канале.
Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, Милашенко выехал на встречку на своём Nissan X-Trail и столкнулся с Иж-2717-220. Выбравшись из автомобиля, чиновник просто уехал на попутном транспорте, после чего обратился за медицинской помощью. Против него возбудили административные дела по статьям "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" и "Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения".
Губернатор подтвердил, что чиновник покинул место происшествия. В связи с этим он попросил правоохранительные органы провести проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о "дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко" в должности главы района.
Ранее семь человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Башкирии. Среди них — четверо детей. Причины аварии устанавливаются.