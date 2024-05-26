В ДТП с двумя автомобилями в Башкирии пострадали семь человек, в том числе дети
Семь человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Архангельском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Среди них — четверо детей.
"На 73-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк вблизи д. Тереклы столкнулись два легковых автомобиля — "Лада-Веста", в котором находились четыре человека, в том числе двое детей, и "Фольцваген-Гольф", в котором находились четыре человека, в том числе двое детей", — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали, причины столкновения устанавливаются. Проблем с движением на дороге не допущено. На фото и видео — место аварии.
Ранее один человек погиб в ДТП с каретой скорой помощи в Приморье — пациент, который выпал наружу, когда автомобиль вылетел в кювет. Фельдшер пострадала, её госпитализировали.
Telegram / МЧС Башкортостан