В ДТП с двумя автомобилями в Башкирии пострадали семь человек, в том числе дети

Семь человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Архангельском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Среди них — четверо детей.

Место ДТП с двумя автомобилями в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

"На 73-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк вблизи д. Тереклы столкнулись два легковых автомобиля — "Лада-Веста", в котором находились четыре человека, в том числе двое детей, и "Фольцваген-Гольф", в котором находились четыре человека, в том числе двое детей", — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали, причины столкновения устанавливаются. Проблем с движением на дороге не допущено. На фото и видео — место аварии.

Место ДТП с двумя автомобилями в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

Место ДТП с двумя автомобилями в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан