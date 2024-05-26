Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 11:56

В ДТП с двумя автомобилями в Башкирии пострадали семь человек, в том числе дети

Семь человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Архангельском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Среди них — четверо детей.

Место ДТП с двумя автомобилями в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

"На 73-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк вблизи д. Тереклы столкнулись два легковых автомобиля — "Лада-Веста", в котором находились четыре человека, в том числе двое детей, и "Фольцваген-Гольф", в котором находились четыре человека, в том числе двое детей", — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали, причины столкновения устанавливаются. Проблем с движением на дороге не допущено. На фото и видео — место аварии.

Место ДТП с двумя автомобилями в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

Место ДТП с двумя автомобилями в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

Место ДТП с двумя автомобилями в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

Место ДТП с двумя автомобилями в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

Актёр из сериала "След" трагически погиб в ДТП
Актёр из сериала "След" трагически погиб в ДТП

Ранее один человек погиб в ДТП с каретой скорой помощи в Приморье — пациент, который выпал наружу, когда автомобиль вылетел в кювет. Фельдшер пострадала, её госпитализировали.

Обложка ©

Telegram / МЧС Башкортостан

Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • ДТП
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров