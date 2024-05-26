Актёр из сериала "След" трагически погиб в ДТП

На 56-м году жизни трагически погиб актёр театра и кино Мацей Люсня. Как сообщает viva.pl, артист попал в автокатастрофу.

Люсня родился в 1968 году. В 1991-м окончил Краковскую высшую театральную школу. С 1992 по 2004 год служил в Старом театре в Кракове, а затем перешёл работать в Краковский театр комедии.

Он был известен по работе в десятках рейтинговых сериалов. В том числе он снимался в польской адаптации популярного российского сериала "След".