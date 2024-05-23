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23 мая, 08:59

Основатель рок-группы Train умер, поскользнувшись в душе

Американский музыкант Чарли Колин умер в возрасте 58 лет, поскользнувшись в душе

Американский музыкант Чарли Колин, основавший поп-рок-группу Train. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / c. colin22

Американский музыкант Чарли Колин, основавший поп-рок-группу Train. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / c. colin22

Популярный американский музыкант Чарли Колин трагически умер на 59-м году жизни, поскользнувшись в душе. Он был одним из сооснователей группы Train, играющей в жанре поп-рок и запомнившейся слушателям песнями "Drops of Jupiter" и "Meet Virginia".

"Он умер после того, как поскользнулся и упал в душе, когда присматривал за домом у друга в Брюсселе", говорится в материале TMZ.

Представители прессы пообщались с сестрой Колина Кэроин Стивенс, она подтвердила гибель музыканта. Мать покойного сообщила, что пока что в вопросе того, когда именно с её сыном случилась трагедия, нет ясности — его друзья возвратились из поездки пять дней назад и нашли мужчину мёртвым.

Коллеги музыканта по музыкальному коллективу опубликовали соболезнования в социальных сетях. Они рассказали, что его исполнение на бас-гитаре было уникальным и стало одной из причин, по которой аудитория обратила внимание на выступления группы в Сан-Франциско и за его пределами.

"В моём сердце для него всегда будет тёплое место... Ты легенда, Чарли. Иди, очаруй этих ангелов", почтили его память товарищи.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой трагической гибели музыканта. В марте 2023 года прямо на сцене музыкального фестиваля в Йоханнесбурге умер молодой южноафриканский рэп-исполнитель Costa Titch (Константинос Цобаноглу). Патологоанатомы назвали причиной его смерти хроническое переутомление: сердце 27-летнего музыканта находилось в состоянии постоянной повышенной нагрузки, что вкупе со стрессом и усталостью привело к фатальному исходу.

Юрий Лысенко
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