Основатель рок-группы Train умер, поскользнувшись в душе

Популярный американский музыкант Чарли Колин трагически умер на 59-м году жизни, поскользнувшись в душе. Он был одним из сооснователей группы Train, играющей в жанре поп-рок и запомнившейся слушателям песнями "Drops of Jupiter" и "Meet Virginia".

"Он умер после того, как поскользнулся и упал в душе, когда присматривал за домом у друга в Брюсселе", — говорится в материале TMZ.

Представители прессы пообщались с сестрой Колина Кэроин Стивенс, она подтвердила гибель музыканта. Мать покойного сообщила, что пока что в вопросе того, когда именно с её сыном случилась трагедия, нет ясности — его друзья возвратились из поездки пять дней назад и нашли мужчину мёртвым.

Коллеги музыканта по музыкальному коллективу опубликовали соболезнования в социальных сетях. Они рассказали, что его исполнение на бас-гитаре было уникальным и стало одной из причин, по которой аудитория обратила внимание на выступления группы в Сан-Франциско и за его пределами.

"В моём сердце для него всегда будет тёплое место... Ты легенда, Чарли. Иди, очаруй этих ангелов", — почтили его память товарищи.