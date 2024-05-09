Рэпер Costa Titch умер прямо на сцене от усталости

Причиной смерти южноафриканского рэпера Costa Titch (Костантиноса Цобаноглу), скончавшегося прямо во время выступления на музыкальном фестивале в Йоханнесбурге в марте 2023 года, стало хроническое переутомление. Информация об этом размещена в его официальном аккаунте в Instagram*.

Причину смерти установили патологоанатомы. Оказалось, что сердце 27-летнего артиста подвергалось значительной нагрузке, а стресс и усталость усугубили проблему со здоровьем.

"Всё это, вероятно, привело к нерегулярному сердцебиению, спровоцировавшему приступ, который унёс его жизнь", — сообщили близкие музыканта.

Ранее сообщалось, что на 75-м году жизни умер британский актёр Иэн Гелдер, известный по роли Кивана Ланнистера в сериале "Игра престолов". В прошлом году у него диагностировали рак желчных протоков.