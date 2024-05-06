Умер бывший скрипач рок-группы "Крематорий" Вячеслав Бухаров

Бывший скрипач рок-группы "Крематорий" Вячеслав Бухаров скончался в Воронеже на 63-м году жизни. Причиной смерти стал рак лимфы, с которым артист боролся несколько лет. Об этом сообщили музыканты коллектива на официальном сайте.

"5 мая 2024 в Воронеже скончался Вячеслав Геннадьевич Бухаров. Великолепный скрипач и киноактёр, проработавший в группе 17 лет и оставивший яркий след на самых знаковых альбомах группы. Мы благодарим всех, кто помогал нам продлить его дни, но рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным", — рассказали артисты, отметив, что дадут в Воронеже концерт в память о друге.

Бухаров родился 1 июня 1961 года. Он окончил Воронежский государственный институт искусств, после чего пошёл служить в местный театр. Позже он работал в Театре Балтийского флота и Русском драматическом театре Риги. После переезда в Москву сотрудничал с театром "Сатирикон". Кроме того, Бухаров играл и в кино. На съёмках фильма "Тацу" он познакомился с музыкантами "Крематория", после чего 17 лет выступал вместе с ними в качестве скрипача и клавишника.