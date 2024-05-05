Умер актёр Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена во "Властелине колец" 5 мая, 15:11 Актёр Бернард Хилл в роли Теодена. Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля" © Kinopoisk

Британский актёр Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец", ушёл из жизни в 79 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на агента артиста.

"Бернард Хилл, снимавшийся в фильмах "Титаник" и "Властелин колец", умер в возрасте 79 лет. Актёр <...> скончался сегодня рано утром", — говорится в публикации.

Британец родился в Манчестере и начал сниматься в кино с 70-х годов. Чаще всего его узнают по таким ролям, как капитан Эдвард Джон Смит в "Титанике" и король Теоден во "Властелине колец". Последний раз Хилл появлялся на экранах в фильме "Волчий зал" в 2015 году. У него остались жена и сын.

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Авторы Татьяна Миссуми