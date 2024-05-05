Умер пилот Дик Рутан, совершивший первый полёт вокруг Земли без посадок 5 мая, 10:19 Дик Рутан. Обложка © ТАСС / AP / Mark J. Terrill

Легендарный американский пилот Дик Рутан умер в возрасте 85 лет после тяжёлого заболевания лёгких. Он широко известен тем, что первым совершил беспосадочный полёт вокруг Земли. О кончине лётчика сообщило агентство Associated Press.

"Дик Рутан умер в пятницу вечером в больнице штата Айдахо... Ему было 85 лет", — уточняется в материале.

По словам друга скончавшегося, Рутан не так давно подхватил лёгочную инфекцию и с трудом преодолевал последствия болезни. Врачи уговаривали его оставаться на системе подачи кислорода, однако он не захотел следовать медицинским указаниям. Рутан снискал популярность, когда в 1986 году впервые облетел земной шар, потратив на это девять дней и три минуты.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет ушёл из жизни американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла. По словам его жены, причиной смерти стала лимфома. Художник стоял у истоков минимализма и был доминирующей фигурой в послевоенном искусстве США.

Авторы Татьяна Миссуми