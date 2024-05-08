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8 мая, 01:26

Умер актёр Иэн Гелдер, сыгравший Кивана Ланнистера в "Игре престолов"

Актёр Иэн Гелдер из "Игры престолов" умер на 75-м году жизни от рака

Британский актёр Иэн Гелдер. Обложка © kinopoisk / Кадр из сериала "Игра престолов" / Режиссёр Дэвид Наттер / Сценарист Дэвид Бениофф

Британский актёр Иэн Гелдер. Обложка © kinopoisk / Кадр из сериала "Игра престолов" / Режиссёр Дэвид Наттер / Сценарист Дэвид Бениофф

Британский актёр Иэн Гелдер, известный по роли Кивана Ланнистера в сериале "Игра престолов", скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя артиста.

"Он был красивым человеком, прекрасным актёром, и его коллегам и всем тем, кто его любил, будет его очень не хватать", — сказал представитель актёра.

Известно, что в прошлом году у Гелдера диагностировали рак желчных протоков.

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Ранее стало известно о смерти британского актёра Бернарда Хилла, сыгравшего короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец". Он ушёл из жизни в 79 лет.

Оксана Попова
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