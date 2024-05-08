Умер актёр Иэн Гелдер, сыгравший Кивана Ланнистера в "Игре престолов"
Актёр Иэн Гелдер из "Игры престолов" умер на 75-м году жизни от рака
Британский актёр Иэн Гелдер. Обложка © kinopoisk / Кадр из сериала "Игра престолов" / Режиссёр Дэвид Наттер / Сценарист Дэвид Бениофф
Британский актёр Иэн Гелдер, известный по роли Кивана Ланнистера в сериале "Игра престолов", скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя артиста.
"Он был красивым человеком, прекрасным актёром, и его коллегам и всем тем, кто его любил, будет его очень не хватать", — сказал представитель актёра.
Известно, что в прошлом году у Гелдера диагностировали рак желчных протоков.
Ранее стало известно о смерти британского актёра Бернарда Хилла, сыгравшего короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец". Он ушёл из жизни в 79 лет.