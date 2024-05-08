Умер актёр Иэн Гелдер, сыгравший Кивана Ланнистера в "Игре престолов"

Британский актёр Иэн Гелдер, известный по роли Кивана Ланнистера в сериале "Игра престолов", скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя артиста.

"Он был красивым человеком, прекрасным актёром, и его коллегам и всем тем, кто его любил, будет его очень не хватать", — сказал представитель актёра.

Известно, что в прошлом году у Гелдера диагностировали рак желчных протоков.