Умер актёр из сериала "Спасатели Малибу" Зак Норман
Зак Норман. Обложка © Wikipedia / Matzohboy (Matthew Weiss)
Американский актёр и стендапер Зак Норман (настоящее имя Говард Цукер) умер на 84-м году жизни. О печальном известии сообщил Deadline со ссылкой на зятя покойного Джеффа Бриллера.
"Зак Норман умер 28 апреля по естественным причинам. Ему было 83 года. Его зять Джефф Бриллер подтвердил новость изданию Deadline", — говорится в материале.
Артист родился 27 мая 1940 года в Бостоне. Публике он был известен как актёр полнометражных фильмов и сериалов, продюсер, режиссёр, сценарист и стендапер. Он дебютировал в кино в 1963 году. Одна из его самых известных актёрских работ — "Роман с камнем". Кроме того, артист запомнился зрителям ролями в сериале "Спасатели Малибу" и в фильме "Регтайм". За свою долгую карьеру Норман спродюсировал ряд фильмов, большинство из которых — под настоящим именем.
Ранее Life.ru сообщал, что советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зоя Зелинская умерла на 95-м году жизни. Она запомнилась зрителям по ролям в фильмах "Карнавальная ночь", "Плащаница Александра Невского", "Предсказание", "На углу у Патриарших", "Под небом Вероны".