Умер актёр из сериала "Спасатели Малибу" Зак Норман

Артист родился 27 мая 1940 года в Бостоне. Публике он был известен как актёр полнометражных фильмов и сериалов, продюсер, режиссёр, сценарист и стендапер. Он дебютировал в кино в 1963 году. Одна из его самых известных актёрских работ — "Роман с камнем". Кроме того, артист запомнился зрителям ролями в сериале "Спасатели Малибу" и в фильме "Регтайм". За свою долгую карьеру Норман спродюсировал ряд фильмов, большинство из которых — под настоящим именем.