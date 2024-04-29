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29 апреля, 10:13

Ушла из жизни звезда "Карнавальной ночи" Зоя Зелинская

В 94 года умерла народная артистка РСФСР Зоя Зелинская

Советская и российская актриса театра и кино Зоя Зелинская скончалась в возрасте 94 лет. Фото © Telegram / Театр сатиры

Советская и российская актриса театра и кино Зоя Зелинская скончалась в возрасте 94 лет. Фото © Telegram / Театр сатиры

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зоя Зелинская умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Театра сатиры в своём телеграм-канале.

"Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны. О дате и месте прощания будет объявлено позже", — написали представители пресс-службы Театра сатиры.

Зоя Зелинская служила в Театре сатиры 70 лет — с 1954 года. Она отметилась своими ролями в спектаклях "Грустно, но смешно", "Как пришить старушку", "Клоп", "Баня", "Мистерия-буфф", "Дамоклов меч", "А был ли Иван Иванович?", "Трёхгрошовая опера", "Дом, где разбиваются сердца", "Самоубийца", "Идеальный муж", "Будем знакомы", "Где мы?∞!.." и других.

Актриса также любила сниматься в большом метре. Она запомнилась зрителям по ролям в фильмах "Карнавальная ночь", "Плащаница Александра Невского", "Предсказание", "На углу у Патриарших", "Под небом Вероны".

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Ранее в возрасте 63 лет не стало французского режиссёра Лорана Канте. В 2008 году он удостоился "Золотой пальмовой ветви" за картину "Класс", снятую по мотивам романа Франсуа Бегодо "Между стен" о жизни парижского учителя.

Владимир Озеров
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