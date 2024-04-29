Легендарный футболист "Динамо" и сборной СССР умер от страшной болезни

В возрасте 75 лет умер игрок киевского ФК "Динамо", завоевавший бронзу Олимпийских игр 1976 года в составе советской сборной по футболу. В последние годы он боролся с раком. О смерти спортсмена в телеграм-канале сообщила пресс-служба его родного клуба.

"29 апреля на 76-м году жизни, после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, перестало биться сердце бывшего выдающегося игрока и тренера киевского "Динамо", экс-тренера сборной Украины Михаила Фоменко", — говорится в публикации.

За свою спортивную карьеру Фоменко успел выступить за сумский "Спартак", "Зарю" из Луганска и киевское "Динамо". Помимо участия в завоевавшей бронзовую медаль ОИ-1976 сборной СССР, он входил в состав национальной команды, представлявшей страну на чемпионате Европы 1972 года, где советским футболистам удалось забрать серебро, но сам Фоменко в том турнире ни разу не вышел на поле. Кроме того, с ним в составе "Динамо Киев" трижды завоевал звание чемпиона СССР, дважды выиграл кубок страны, а ещё брал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

Закончив карьеру игрока, Фоменко стал тренировать других футболистов. Лучшие результаты он показал во время работы наставником в "Динамо", когда ему удалось привести клуб к победе в чемпионате Украины и национальном кубке. А ещё он был главным тренером украинской футбольной сборной с 2012 по 2016 год.