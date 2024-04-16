Бронзовый призёр Олимпиады Владимир Андреев умер в 57 лет

На 58-м году жизни скончался бронзовый призёр Олимпиады 2000 года по спортивной ходьбе и заслуженный мастер спорта РФ по лёгкой атлетике Владимир Андреев. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Чувашии.

"На 58 году жизни не стало заслуженного мастера спорта России по лёгкой атлетике, бронзового призёра Олимпийских игр в спортивной ходьбе Владимира Васильевича Андреева. <...> Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Андреева в связи с тяжёлой утратой", — сказано в публикации.

Андреев родился в деревне Яманчурино Яльчикского района Чувашии. Атлет был участником Олимпийских игр 1992, 2000 и 2004 года, завоевал на соревнованиях в Сиднее бронзовую медаль в дисциплине "ходьба на 20 километров". Кроме того, он становился чемпионом СССР, России и взял бронзу на чемпионате Европы. Получил медаль ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой", а в 2002 году удостоился звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики".

Прощание со спортсменом состоится 18 апреля. Церемония пройдёт с 10 до 11 часов в зале АО "Городские ритуальные услуги" по адресу улица Гражданская, 19.