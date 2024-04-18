Менингит убил 17-летнюю прыгунью за 24 часа Батутистка из Испании умерла от менингита в возрасте 17 лет 18 апреля, 12:24 Мария Эрранс Гомес. Обложка © Федерация прыжков на батуте Испании

Испанская прыгунья на батуте Мария Эрранс Гомес ушла из жизни в возрасте 17 лет, заболев менингитом. Об этом сообщает в соцсети Х пресс-служба городского совета Кабанильяс-дель-Кампо, где тренировалась спортсменка.

"Мария внезапно покинула нас из-за ужасного менингита, который захватил её всего за 24 часа, оставив город в безутешной печали", — говорится в тексте.

Гомес участвовала в чемпионате мира в Британии осенью 2023 года, представляя сборную Испании. В память о спортсменке в Кабанильяс-дель-Кампо отменили все развлекательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Москве после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием почек скончался актёр Виктор Степанов. Ему было 77 лет. Он сыграл одну из ролей в фильме "Верные сердца" режиссёра Бориса Долина в 1959 году. Потом актёр решил сменить сферу деятельности и работал в российской самолётостроительной компании.

Авторы Татьяна Миссуми