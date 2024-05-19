Актёр Олег Зимин умер за несколько дней до юбилея

Умер актёр московского театра "Поколение" Олег Зимин, 28 мая ему бы исполнилось 65 лет. Об этом заявили в пресс-службе учреждения, где артист выступал с 2006 года.

"Олег Михайлович стал неотъемлемой частью [театра] не только как солист-вокалист в многочисленных музыкальных постановках, но и как ведущий многих тематических концертных программ и вечеров, эрудированный и интересный рассказчик, опытный конферансье", — отметили там.

Олег Зимин родился в 1959 году, окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Зрителям "Поколения" актёр запомнился по участию в спектаклях "Гусарская баллада", "Недоросль", "Красная Шапочка", "Садко и Царевна Морская", "Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог", "Гусар. История любви" и "Женитьба Бальзаминова". Отметим, что одной из ярких работ Зимина стал мюзикл "Последнее испытание", в котором он сыграл роль мага Пан-Салиана.