В Петербурге не стало актрисы из "Тайн следствия" и "Улиц разбитых фонарей"

Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года, её не стало 14 мая. Печальную новость сообщает пресс-служба "Петербург-концерта", где она проработала свыше 40 лет.

"14 мая ушла из жизни заслуженная артистка России, бывшая артистка "Петербург-концерта" Наталия Кудрявцева", — сказано в некрологе.

В ноябре в Доме актёра пройдёт вечер памяти, посвящённый Кудрявцевой. Артистка известна зрителю по ролям в популярных сериалах, среди которых "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Также она снялась в картинах "Андрейка", "И снова утро".