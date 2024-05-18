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18 мая, 12:35

В Петербурге не стало актрисы из "Тайн следствия" и "Улиц разбитых фонарей"

Актриса сериала "Тайны следствия" Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года

Наталия Кудрявцева. Фото © VK / "Петербург-концерт"

Наталия Кудрявцева. Фото © VK / "Петербург-концерт"

Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года, её не стало 14 мая. Печальную новость сообщает пресс-служба "Петербург-концерта", где она проработала свыше 40 лет.

"14 мая ушла из жизни заслуженная артистка России, бывшая артистка "Петербург-концерта" Наталия Кудрявцева", — сказано в некрологе.

В ноябре в Доме актёра пройдёт вечер памяти, посвящённый Кудрявцевой. Артистка известна зрителю по ролям в популярных сериалах, среди которых "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Также она снялась в картинах "Андрейка", "И снова утро".

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Умер легендарный актёр из сериалов "Корона" и "Чисто английские убийства"

Ранее в Петербурге в возрасте 76 лет умер народный артист России, режиссёр-постановщик Олег Леваков. Его похоронили сегодня на Ковалёвском кладбище во Всеволожском районе города.

Андрей Бражников
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