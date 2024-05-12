Умер легендарный актёр из сериалов "Корона" и "Чисто английские убийства"

Новозеландский и британский актёр театра, кино, сериалов и "мыльных опер" Джеймс Лоренсон скончался в возрасте 84 лет. Новость о его смерти просочилась в отраслевые издания и информационные агентства только сейчас, хотя умер он ещё в апреле. Причина смерти и её обстоятельства пока не раскрываются.

Артист родился в 1940 году в Новой Зеландии. Его отец был актёром-любителем. Первое появление Лоренсона на сцене в качестве исполнителя главной роли состоялось на студенческом спектакле, где ставили "Гамлета". В 1965 году он перебрался в Англию, где в течение трёх сезонов работал в Королевской шекспировской труппе.

В том же году состоялся его дебют на экране. Он принимал участие в более чем 120 проектах. Среди них: "Улица коронации", британский "Гамлет" 2010-го (на этот раз Лоренсон предстал в роли тени отца принца), "Корона" и "Пустая корона", "Террор", "Чисто английские убийства", "Вишнёвый сад" по Чехову 2011-го, серия фильмов про стрелка Шарпа с Шоном Бином, "Человек, который упал на Землю" 1987-го.

В его жизни было два брака, в том числе с популярной английской актрисой Кэрол Макреди ("Шоу Фрая и Лори", "Пуаро").