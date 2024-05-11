Умер заслуженный архитектор России Юрий Земцов

В 85 лет скончался профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор России, член правления архитекторов Юрий Земцов. Об этом сообщили в телеграм-канале академии.

"Ушёл из жизни профессор кафедры архитектуры Юрий Исаевич Земцов", — говорится в сообщении.

Земцов родился в Ленинграде в 1938 году. В 1962-м окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института, в 1989-м открыл свою мастерскую. С 1994 года возглавлял архитектурное бюро "Земцов, Кондиайн и партнёры". По проекту архитектора в Петербурге появилась гостиница "Невский Палас". Реконструировал Владимирскую площадь, одной из последних работ Земцова стало строительство новой сцены Александринского театра.