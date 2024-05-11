Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 19:44

Умер заслуженный архитектор России Юрий Земцов

Юрий Земцов. Обложка © Telegram / Saint-P. Academy of Fine Arts

Юрий Земцов. Обложка © Telegram / Saint-P. Academy of Fine Arts

В 85 лет скончался профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор России, член правления архитекторов Юрий Земцов. Об этом сообщили в телеграм-канале академии.

"Ушёл из жизни профессор кафедры архитектуры Юрий Исаевич Земцов", — говорится в сообщении.

Земцов родился в Ленинграде в 1938 году. В 1962-м окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института, в 1989-м открыл свою мастерскую. С 1994 года возглавлял архитектурное бюро "Земцов, Кондиайн и партнёры". По проекту архитектора в Петербурге появилась гостиница "Невский Палас". Реконструировал Владимирскую площадь, одной из последних работ Земцова стало строительство новой сцены Александринского театра.

Ушёл из жизни "один из самых успешных инвесторов всех времён" Джим Саймонс
Ушёл из жизни "один из самых успешных инвесторов всех времён" Джим Саймонс

Ранее Life.ru сообщал о том, что в Панаме 8 мая умер 71-летний юрист и писатель Рамон Фонсека. Он был одним из основателей организации Mossack Fonseca, которая стала известна после "Панамского досье".

Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров