Ушёл из жизни "один из самых успешных инвесторов всех времён" Джим Саймонс

Математик, инвестор и учредитель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс умер на 87-м году жизни. Об этом говорится в публикации на сайте основанного им фонда.

"С большой печалью фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почётного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 года в возрасте 86 лет в Нью-Йорке", — сказано в объявлении.

Саймоса называли "одним из самых успешных инвесторов всех времён". Он создал хедж-фонд Renaissance Technologies в 1978 году. Организация одной из первых в мире стала проводить количественный анализ рынка для выявления закономерностей и предсказания поведения цен. Также Саймонс создал фонд для поддержки научных исследований в 1994 году.