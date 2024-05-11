Ушёл из жизни "один из самых успешных инвесторов всех времён" Джим Саймонс
Основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Саймонс умер в возрасте 86 лет
Математик и инвестор Джим Саймонс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jimsimonsofficial
Математик, инвестор и учредитель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс умер на 87-м году жизни. Об этом говорится в публикации на сайте основанного им фонда.
"С большой печалью фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почётного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 года в возрасте 86 лет в Нью-Йорке", — сказано в объявлении.
Саймоса называли "одним из самых успешных инвесторов всех времён". Он создал хедж-фонд Renaissance Technologies в 1978 году. Организация одной из первых в мире стала проводить количественный анализ рынка для выявления закономерностей и предсказания поведения цен. Также Саймонс создал фонд для поддержки научных исследований в 1994 году.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в Панаме 8 мая умер 71-летний юрист и писатель Рамон Фонсека. Он был одним из дуэта основателей организации Mossack Fonseca, которая стала всемирно известна после утечки юридических документов, получивших название "Панамское досье".