Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 08:22

Ушёл из жизни "один из самых успешных инвесторов всех времён" Джим Саймонс

Основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Саймонс умер в возрасте 86 лет

Математик и инвестор Джим Саймонс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jimsimonsofficial

Математик и инвестор Джим Саймонс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jimsimonsofficial

Математик, инвестор и учредитель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс умер на 87-м году жизни. Об этом говорится в публикации на сайте основанного им фонда.

"С большой печалью фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почётного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 года в возрасте 86 лет в Нью-Йорке", сказано в объявлении.

Саймоса называли "одним из самых успешных инвесторов всех времён". Он создал хедж-фонд Renaissance Technologies в 1978 году. Организация одной из первых в мире стала проводить количественный анализ рынка для выявления закономерностей и предсказания поведения цен. Также Саймонс создал фонд для поддержки научных исследований в 1994 году.

Умер актёр Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена во "Властелине колец"
Умер актёр Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена во "Властелине колец"

Ранее Life.ru сообщал о том, что в Панаме 8 мая умер 71-летний юрист и писатель Рамон Фонсека. Он был одним из дуэта основателей организации Mossack Fonseca, которая стала всемирно известна после утечки юридических документов, получивших название "Панамское досье".

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров