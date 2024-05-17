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17 мая, 06:55

Названа дата прощания и похорон актёра "Улиц разбитых фонарей" Олега Левакова

Прощание с актёром и режиссёром Леваковым пройдёт 18 мая в театре Ленсовета

Народный артист России, режиссёр-постановщик Олег Леваков. Обложка © Театр имени Ленсовета

Народный артист России, режиссёр-постановщик Олег Леваков. Обложка © Театр имени Ленсовета

В Санкт-Петербурге в возрасте 76 лет умер народный артист России, режиссёр-постановщик Олег Леваков. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Ленсовета, где он служил с 1974 года.

"Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссёр-постановщик Олег Александрович Леваков. <...> Мы навсегда сохраним в своих сердцах талант, юмор, человеческое достоинство, безграничную любовь к родному театру и коллегам дорогого нашего Лёлика, Олега Александровича. Скорбим вместе с родными и близкими", заявили в театре.

Леваков работал над спектаклями "Старший сын", "Трубадур и его друзья", "Игроки", "Вы чьё, старичьё?", "Войцек", "Калигула" и прочими. Также он занимался постановкой "Смешанных чувств", "Без вины виноватых", "В этом милом старом доме" и "Евгения Онегина". Он также снялся во множестве сериалов, включая "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Кобра", "Ниро Вульф и Арчи Гудвин", "Агентство НЛС" и "Алька".

Прощание с покойным состоится 18 мая, его проведут с 11 до 12:30 на главной сцене театра имени Ленсовета. На 13 часов назначено отпевание во Владимирском соборе. Похоронят режиссёра на Ковалёвском кладбище во Всеволожском районе Петербурга.

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Юрий Лысенко
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