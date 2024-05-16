Умер народный художник России Сергей Андрияка

Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет, об этом сообщает пресс-служба его Академии акварели и изящных искусств.

Работы художника и его учеников выставляются в Кремле. Так, 7 мая президент России Владимир Путин по дороге на церемонию инаугурации особенно заинтересовался одной из картин в коридорах Кремля. Это была работа студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки под названием "Музыкальный натюрморт".