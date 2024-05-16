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Умер народный художник России Сергей Андрияка

16 мая, 07:59
Художник Сергей Андрияка. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Художник Сергей Андрияка. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет, об этом сообщает пресс-служба его Академии акварели и изящных искусств.

"Сергей Николаевич сегодня умер", — сказали ТАСС в пресс-службе.

Сергей Андрияка — живописец, автор многочисленных пейзажей и натюрмортов, академик Российской академии художеств, народный художник РФ. Организатор и художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки, основатель и ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

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Работы художника и его учеников выставляются в Кремле. Так, 7 мая президент России Владимир Путин по дороге на церемонию инаугурации особенно заинтересовался одной из картин в коридорах Кремля. Это была работа студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки под названием "Музыкальный натюрморт".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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