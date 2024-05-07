Стало известно, какая картина заставила Путина остановиться по пути на инаугурацию

Президент России Владимир Путин по дороге на церемонию инаугурации особенно заинтересовался одной из картин в коридорах Кремля. Как выяснил RT, это работа студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки под названием "Музыкальный натюрморт".

"Это вещь нашей студентки Веселовой Дарьи, работа 2014 года, тогда она была студенткой третьего курса. Работа называется "Музыкальный натюрморт". Холст, масло, это не акварель. Она экспонируется в коридорах Кремля в рамках выставки работ нашего ректора и студентов Академии акварели", — заявили в академии, добавив, что учебному заведению очень приятно экспонироваться в Кремле.