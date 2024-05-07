Стало известно, какая картина заставила Путина остановиться по пути на инаугурацию
Путин по пути на инаугурацию заинтересовался картиной из Академии Сергея Андрияки
Президент России Владимир Путин по дороге на церемонию инаугурации особенно заинтересовался одной из картин в коридорах Кремля. Как выяснил RT, это работа студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки под названием "Музыкальный натюрморт".
Путин по пути на инаугурацию заинтересовался картиной из Академии Сергея Андрияки. Видео © Life.ru
"Это вещь нашей студентки Веселовой Дарьи, работа 2014 года, тогда она была студенткой третьего курса. Работа называется "Музыкальный натюрморт". Холст, масло, это не акварель. Она экспонируется в коридорах Кремля в рамках выставки работ нашего ректора и студентов Академии акварели", — заявили в академии, добавив, что учебному заведению очень приятно экспонироваться в Кремле.
Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии в Кремле присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед собравшимися, глава государства, в частности, отметил, что для него огромная честь и священный долг служить своей стране, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим.
Life.ru