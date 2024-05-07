"Выбившая" пять миллиардов для Дагестана девочка стала первым ребёнком на инаугурации Путина
Девятилетняя девочка из Дагестана Раисат Акипова посетила инаугурацию Путина
Раисат Акипова и Владимир Путин в Кремле, 2023 год. Обложка © Kremlin.ru
Впервые инаугурацию президента России посетил ребёнок — девятилетняя Раисат Акипова из дагестанского Дербента, которая летом 2023 года уже встречалась с Владимиром Путиным. По словам её отца Ахмета, когда эта история уже утихла, семье позвонили из администрации главы государства и сообщили, что девочку снова приглашают в Кремль.
В беседе с kp.ru мужчина признался, что Раисат была шокирована и никто в семье не ожидал этого. Девочка получила официальное приглашение и значок с гравировкой Кремлёвского дворца, куда сегодня, 7 мая, отправилась с мамой. Теперь девочке, видимо, "заказана" дорога на госслужбу, однако это решит Всевышний, добавил Ахмет.
Раисат Акипова с приглашением на инаугурацию Владимира Путина. Фото © kp.ru
"Для меня это было бы очень хорошо. В жизни всё происходит, но сейчас не знаешь, что произойдёт завтра, поэтому пока не знаем. Но Всевышний располагает — как Всевышний захочет, так и будет", — пояснил он.
Напомним, Раисат Акимова стала известна на всю страну после появления в Сети видео, на котором она рыдает из-за того, что не смогла лично увидеть президента Владимира Путина в ходе его поездки в Дербент. Позднее она с семьёй смогла встретиться с главой государства, но уже в Кремле — прямо в его рабочем кабинете. Там она, в частности, "выбила" пять миллиардов рублей для Дагестана у министра финансов Антона Силуанова. По словам отца малышки, дочь сравнила эту встречу со сном.