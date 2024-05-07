"Выбившая" пять миллиардов для Дагестана девочка стала первым ребёнком на инаугурации Путина

Впервые инаугурацию президента России посетил ребёнок — девятилетняя Раисат Акипова из дагестанского Дербента, которая летом 2023 года уже встречалась с Владимиром Путиным. По словам её отца Ахмета, когда эта история уже утихла, семье позвонили из администрации главы государства и сообщили, что девочку снова приглашают в Кремль.

В беседе с kp.ru мужчина признался, что Раисат была шокирована и никто в семье не ожидал этого. Девочка получила официальное приглашение и значок с гравировкой Кремлёвского дворца, куда сегодня, 7 мая, отправилась с мамой. Теперь девочке, видимо, "заказана" дорога на госслужбу, однако это решит Всевышний, добавил Ахмет.

Раисат Акипова с приглашением на инаугурацию Владимира Путина. Фото © kp.ru