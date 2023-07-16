В Дагестане рассказали, как отыскали девочку, мечтавшую увидеть Путина
Меликов: Девочку из Дагестана, которую пригласили в Кремль, отыскали по видео
Встреча президента РФ Владимира Путина с мечтавшей увидеть его девочкой из Дагестана Раисат Акиповой. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Александр Казаков
Большая работа была проведена для того, чтобы найти девочку Раисат, которая сильно расстроилась и даже расплакалась после того, как не смогла увидеть президента России Владимира Путина во время его визита в Дербент. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.
По его словам, в поисках приняли участие депутат Госдумы Хизри Абакаров, мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, а также сотрудники пресс-службы. В итоге найти школьницу удалось уже к следующему утру. Причём никто тогда и подумать не мог, что Раисат и её семья получат приглашение в Кремль, все были уверены, что от имени главы государства из Москвы пришлют какой-нибудь подарок или окажут иные знаки внимания.
"Раисат хотела увидеть президента, она его увидела. Владимир Владимирович в очередной раз показал свою человечность, свою доброту, любовь к детям", — отметил Меликов в беседе с РИА "Новости".
По его словам, все жители Дагестана радуются, что этим ребёнком оказалась именно представительница республики. Он рассказал, что в семье, помимо Раисат, трудящегося отца и матери-домохозяйки, есть ещё двое маленьких детей.
Напомним, встреча Путина и Раисат Акиповой в Кремле прошла 4 июля. Девочка стала известна после завирусившегося в соцсетях видео, на котором она плачет навзрыд из-за того, что не смогла увидеть любимого президента в Дербенте. Школьница пожаловалась, что у неё не было даже возможности подойти к главе государства, потому что все вокруг сильно толкались и не обращали внимания на неё. Кстати, во время встречи восьмилетняя девочка дозвонилась до главы Минфина Антона Силуанова и "выбила" для родного Дагестана 5 млрд рублей.