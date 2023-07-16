В Дагестане рассказали, как отыскали девочку, мечтавшую увидеть Путина

Большая работа была проведена для того, чтобы найти девочку Раисат, которая сильно расстроилась и даже расплакалась после того, как не смогла увидеть президента России Владимира Путина во время его визита в Дербент. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, в поисках приняли участие депутат Госдумы Хизри Абакаров, мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, а также сотрудники пресс-службы. В итоге найти школьницу удалось уже к следующему утру. Причём никто тогда и подумать не мог, что Раисат и её семья получат приглашение в Кремль, все были уверены, что от имени главы государства из Москвы пришлют какой-нибудь подарок или окажут иные знаки внимания.

"Раисат хотела увидеть президента, она его увидела. Владимир Владимирович в очередной раз показал свою человечность, свою доброту, любовь к детям", — отметил Меликов в беседе с РИА "Новости".

По его словам, все жители Дагестана радуются, что этим ребёнком оказалась именно представительница республики. Он рассказал, что в семье, помимо Раисат, трудящегося отца и матери-домохозяйки, есть ещё двое маленьких детей.