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29 июня, 15:05

"Ощущение, что была в сказке": Школьница из Дербента рассказала о фото с Путиным

Девочка из Дербента рассказала об исполнении мечты сфотографироваться с Путиным

<p>Жительница Дербента Фатима и президент РФ Владимир Путин. Фото © <a href="https://www.kp.ru/daily/27522/4786150/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Жительница Дербента Фатима и президент РФ Владимир Путин. Фото © kp.ru

Сфотографировавшаяся с президентом РФ Владимиром Путиным школьница из Дербента рассказала, что исполнилась её мечта. По словам девочки, за неё радуются вся школа и родственники. О своих ощущениях девочка рассказала kp.ru.

Её зовут Фатима, она учится в седьмом классе. Девочка пришла в парк имени Низами Гянджеви заранее с матерью и младшей сестрой. Президента они ждали семь часов, но, по словам школьницы, это "стоило того".

"У меня было предчувствие, что он подойдёт именно туда, где я стою. В момент, когда я его увидела, все начали кричать. И он подошёл к нам. Я была шокирована. У меня было чувство, что я смотрю на телевизор. Я не могла поверить, что я увидела президента", — поделилась Фатима.

Девочка добавила, что президент немного приобнял её. В этот момент мама школьницы успела сфотографировать её вместе с Путиным. По словам Фатимы, сделать такое фото было мечтой и даже целью в жизни.

"Я так рада. Такое ощущение, что была в сказке. Моя сестра тоже рада, она смогла к нему прикоснуться. Мои родители гордятся мной. Друзья говорят, что я молодец", — сказала школьница.

Теперь Фатима мечтает встретиться с Путиным в другой обстановке. Она хочет лично сказать ему о том, что на него все должны равняться.

Путин оставил рисунок на сенсорной доске на форуме АСИ

Путин оставил рисунок на сенсорной доске на форуме АСИ

Во время приезда в Дербент Путин посетил открытие фонтана в парке имени Низами Гянджеви и встретился там с местными жителями. Они поприветствовали его бурными эмоциями и словами поддержки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент решил выйти к ожидавшим его сотням людей, несмотря на то что вокруг него действует особый режим.

Илья Суриков
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