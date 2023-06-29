"Ощущение, что была в сказке": Школьница из Дербента рассказала о фото с Путиным

Сфотографировавшаяся с президентом РФ Владимиром Путиным школьница из Дербента рассказала, что исполнилась её мечта. По словам девочки, за неё радуются вся школа и родственники. О своих ощущениях девочка рассказала kp.ru.

Её зовут Фатима, она учится в седьмом классе. Девочка пришла в парк имени Низами Гянджеви заранее с матерью и младшей сестрой. Президента они ждали семь часов, но, по словам школьницы, это "стоило того".

"У меня было предчувствие, что он подойдёт именно туда, где я стою. В момент, когда я его увидела, все начали кричать. И он подошёл к нам. Я была шокирована. У меня было чувство, что я смотрю на телевизор. Я не могла поверить, что я увидела президента", — поделилась Фатима.

Девочка добавила, что президент немного приобнял её. В этот момент мама школьницы успела сфотографировать её вместе с Путиным. По словам Фатимы, сделать такое фото было мечтой и даже целью в жизни.

"Я так рада. Такое ощущение, что была в сказке. Моя сестра тоже рада, она смогла к нему прикоснуться. Мои родители гордятся мной. Друзья говорят, что я молодец", — сказала школьница.

Теперь Фатима мечтает встретиться с Путиным в другой обстановке. Она хочет лично сказать ему о том, что на него все должны равняться.