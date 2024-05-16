Названы дата и место похорон Максима Кононенко, который трагически умер из-за кровотечения

"Прощание с нашим коллегой, замечательным журналистом Максимом Кононенко, состоится 17 мая в 12 часов дня в Троицке, в храме Живоначальной Троицы. Адрес: г. Троицк, улица Солнечная, дом 1. Похоронят Максима на кладбище Губцево", — сказано в публикации.

Напомним, сообщения о том, что 53-летний Кононенко ушёл из жизни, появились вечером 14 мая. Российской аудитории он стал известен как соведущий Глеба Павловского в телепередаче "Реальная политика" на канале НТВ. Кроме того, он был ведущим передачи "Коллекция глупостей", рубрики "Реплика" на радио "Вести FM" и телевизионном канале "Россия 24". Он был автором материалов многих российских изданий и информагентств, в частности "Известий", РИА "Новости", RT, "Ленты.ру", "Газеты.ru", "Взгляда" и Life.ru.