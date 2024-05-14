Пожелтел и пожаловался на боли: Названа предварительная причина смерти Максима Кононенко

По данным телеграм-канала, Кононенко стало плохо накануне вечером дома в деревне Верховье. Журналист пожаловался на острые боли в животе и пожелтел. Сын Кононенко вызвал отцу скорую, медики довезли его до больницы, однако спасти не смогли.

Отметим, что последний пост в телеграм-канале Кононенко датирован 11 мая и посвящён встрече президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Денисом Мантуровым и гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

О смерти Максима Кононенко стало известно сегодня вечером. Журналист умер на 54-м году жизни. Телезрителям Кононенко известен как соведущий Глеба Павловского в телепрограмме "Реальная политика" на НТВ, также он вёл передачу "Коллекция глупостей" и рубрику "Реплика" на радио "Вести FM" и телеканале "Россия 24". Писал для таких изданий и информационных агентств, как "Известия", РИА "Новости", RT, "Лента.ру", "Газета.ru", "Взгляд" и Life.ru.