Пожелтел и пожаловался на боли: Названа предварительная причина смерти Максима Кононенко
Mash: Журналист Максим Кононенко умер в 53 года из-за сильного кровотечения
Журналист Максим Кононенко. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин
Журналист Максим Кононенко умер после сильного кровотечения из-за расширения вен пищевода. Такую предварительную версию назвали врачи, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, Кононенко стало плохо накануне вечером дома в деревне Верховье. Журналист пожаловался на острые боли в животе и пожелтел. Сын Кононенко вызвал отцу скорую, медики довезли его до больницы, однако спасти не смогли.
Отметим, что последний пост в телеграм-канале Кононенко датирован 11 мая и посвящён встрече президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Денисом Мантуровым и гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
О смерти Максима Кононенко стало известно сегодня вечером. Журналист умер на 54-м году жизни. Телезрителям Кононенко известен как соведущий Глеба Павловского в телепрограмме "Реальная политика" на НТВ, также он вёл передачу "Коллекция глупостей" и рубрику "Реплика" на радио "Вести FM" и телеканале "Россия 24". Писал для таких изданий и информационных агентств, как "Известия", РИА "Новости", RT, "Лента.ру", "Газета.ru", "Взгляд" и Life.ru.